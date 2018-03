Grote vrachtschepen kunnen stad niet meer bereiken door ijs

Er mogen voorlopig geen grote vrachtschepen meer op het Markermeer varen.

Dat meldt Rijkswaterstaat vanmiddag. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd vanwege de vele ijsschotsen op het water. Veel vrachtschepen gebruiken het Markermeer om Amsterdam te bereiken, maar dat lukt nu dus niet.

'De harde oostenwind drukt hier ijsschotsen op elkaar, wat een veilige doorgang voor de scheepvaart belemmert', laat Rijkswaterstaat weten. Schepen die zich nu nog in het gebied bevinden, worden door de ijsbrekers begeleid naar Amsterdam of naar open water richting Lelystad.

Het vaarverbod is in elk geval van kracht tot morgenochtend. Dan zal Rijkswaterstaat met ijsbrekers de vaarweg beoordelen en besluiten of het vaarverbod van kracht blijft.

Vanmorgen aan boord van een ijsbreker op het Markermeer. Mooi werk om de scheepvaart door het ijs heen te begeleiden. pic.twitter.com/y5E4pr9YWo — OvD-Water_Peter (@OVDW_Peter) March 1, 2018

Door de aanhoudende Oostenwind worden ijsbanken gevormd. Bij RWS proberen we met man en macht ‘t Markermeer bevaarbaar te houden. pic.twitter.com/DqTZ8aj8T7 — Michèle Blom (@micheleblom) 1 maart 2018