Ronald heeft Kiespijn #6: Het gestrekte been van Mourad Taimounti (DENK)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart legt AT5 een aantal huisbezoeken af bij de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen. In de zesde aflevering van Ronald heeft Kiespijn gaat Ronald Olsthoorn langs bij DENK-lijsttrekker Mourad Taimounti, die woont in Nieuw-West

Meteen bij binnenkomst in het appartement op 9-hoog valt het oog op een serie fotoportretten in zwart-wit. 'Het is een beetje de Godfather', grapt Taimounti over de familiefoto's. 'Iedereen zei je lijkt veel op je opa, qua lifestyle (...) qua gevoel voor humor en qua kledingstijl. Vandaar dat ik ook in de pakken zit.'

'Armoede kunnen zien'

Taimounti vertelt hoe hij geboren is in Amsterdam, maar op jonge leeftijd ook weer naar Marokko verhuisde. 'Ik denk dat het een verrijking voor mij geweest is om in een ander land te leven en zo heb ik van beide normen en waarden wat meegekregen en armoede echt kunnen zien bij mensen.' Toen hij een jaar of acht was kwam de familie weer terug naar Nederland. 'We vlogen KLM en we landden op Schiphol en we hoorden in het Nederlands welkom op Schiphol. Ik kan me als klein kind nog die prikkel herinneren, toen wist ik weer: de Nederlandse taal.'

Midden in het appartement waar Taimounti woont met zijn kersverse vrouw, staat een sportieve fiets. Nu is het nog een museumstuk. Maar als hij straks een zetel krijgt in de gemeenteraad belooft hij te pendelen op de fiets. 'Ik heb hele goede kuiten want ik heb altijd gevoetbald, dus dat scheelt. Maar fit worden, dat is nog eh...'

'Rinus Israël nodig'

Om uiteindelijk die zetels in de raad te krijgen, wil DENK nog wel eens met gestrekt been het debat in. 'Rinus Israël had je nodig zodat de bal weer terechtkwam bij het middenveld en Cruijff er weer iets moois mee kon doen. Soms heb je iemand nodig die even erin gaat, van wrijving komt glans.'

Kijk hier het hele interview met Mourad Taimounti terug: