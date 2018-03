Krakende student: 'VU moet eerst een rechtszaak aanspannen'

De studenten die het gebouwtje 'De Verrekijker' op het terrein van de VU kraken, denken dat de universiteit een rechtszaak moet aanspannen om hen weg te krijgen.

De VU wil het gebouwtje sluiten omdat Rasmea Odeh, die veroordeeld is voor een dodelijke bomaanslag in Israël, er dinsdagavond sprak. 'Feit is dat ze ons niet op de hoogte hebben gebracht en dat het niet ondenkbaar zou zijn geweest als er mensen op af waren gekomen die andere plannen hadden met die mevrouw of de aanwezigen daar', aldus een woordvoerder van de universiteit.

De Verrekijker is sinds 2,5 jaar door de studenten gekraakt. Als het aan hen ligt is die tijd niet voorbij. 'Wij vinden het allereerst belachelijk en ten tweede moeten ZE eerst een rechtszaak aanspannen tegen het feit dat we hier een sociaal centrum hebben voor de mensen die hier komen, die hier studeren en met elkaar in discussie gaan', aldus student Charlie Ranzijn.

Hij vindt dat het om een bijzondere plek gaat. 'We zijn er om anders denkende mensen, anders vindende mensen, ook ruimte te geven op een voor de rest witte en grijze universiteit.'

De VU gaat de komende dagen nog verder met de studenten in gesprek over de sluiting van De Verrekijker.