Redder door ijs gezakte schaatser: 'Het is ook zo cru om een vrouw in het water te laten hangen'

Stadsfotograaf Thomas Schlijper stond op de brug plaatjes te schieten van de schaatsers op de Prinsengracht, toen een van hen ineens door het ijs zakte. Hij zag hoe een andere schaatser pogingen deed om de vrouw terug op het ijs te krijgen, maar dat mislukte.

'Ik was verbaasd, ik dacht dat ijs is nog veel te dun. Ik begin te filmen en fotograferen. Op een gegeven moment verdwijnt een van die figuren en waren er nog maar twee silhouetten. Iemand links was door het water gezakt en een van die andere gasten ging daar naartoe. Die probeerde haar eruit te trekken, maar dat lukte niet.'

Uiteindelijk reed de fotograaf naar de plek waar de vrouw naartoe was gezwommen. Daar bleek dat ze nog steeds in het water lag, zich vasthoudend aan een raam van een woonboot. 'Op zich is het een journalistiek principe om niet in het onderwerp in te grijpen, maar het is ook weer zo cru om een vrouw in het water te laten hangen om een foto te maken.'

'Ik ben maar die woonboot ingegaan om haar via het raam omhoog te trekken. Dat lukte uiteindelijk.' Schlijper heeft verder niemand op de grachten zien schaatsen. 'Het kan gewoon niet. Waarschijnlijk is het morgen één graden boven nul. Ik zou echt iedereen adviseren om lekker eraf te blijven. Deze winter wordt het em helaas gewoon niet.'

De vrouw maakt het naar omstandigheden goed. Ze is onderzocht door ambulancepersoneel.