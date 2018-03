Zorgen om massaal verbouwen van woningen in Zuid en West

Een extra verdieping of toch maar een kelder onder je huis. In delen van Zuid en West wordt massaal bijgebouwd. Door de enorme waardestijgingen is het vergroten van je woning heel lucratief. Tot ergernis van veel bewoners. Want dat bijbouwen veroorzaakt overlast, schade en soms zelfs verzakkingen.

In de Van Breestraat stond een pand vorige week nog op instorten toen een verbouwing misging. Omwonenden moesten tijdelijk hun woning ontvluchten. 'Dit is een monumentaal pand en dan zie je gewoon dat het vernietigd wordt. Alleen maar voor een paar vierkante meters', zegt een omwonende.

Waardestijging

Wat extra vierkante meters levert in veel gevallen een enorme waardestijging van de woning op. Tussen begin 2017 en nu zijn er alleen in Zuid al 139 kelders en 121 dakopbouwen bijgekomen.

Zorgen

De bouwwoede baart GroenLinks en CDA zorgen. Diederik Boomsma (CDA): 'De stad is zo mooi. Je moet dat koesteren. Schitterende huizen zoals daar, daar kan je niet zomaar van alles op gaan zetten. Zeker als dat helemaal niet past. Daar moeten we ontzettend zorgvuldig mee omgaan. Nu wordt er te snel toestemming voor van alles gegeven. Dat kan niet.'

Bouwstop

GroenLinks pleit zelfs voor het tijdelijk stoppen met verbouwen. 'Ik zeg nu een bouwstop en goed kijken wat de gevolgen van die bouwwoede zijn. Bekijk het niet alleen per geval, doe niet alsof het perceptie is. Zoek het gewoon goed uit en zeg niet tegen bewoners; zak er maar in', aldus Zuid-bestuurscommissielid Rocco Piers.

Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel vindt een bouwstop te ver gaan. 'Ik vind dat van GroenLinks simplistisch en kort door de bocht. Ik vind dat je als bestuurder altijd moet blijven denken of regels goed zijn. Dat ga ik zeker doen. Tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat mensen soms groter willen wonen, daar moeten we ook de ruimte voor bieden.'