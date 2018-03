Hoofddorper bekent neerleggen onthoofde pop bij moskee

De 35-jarige Hoofddorper die gisteren werd aangehouden voor betrokkenheid bij het neerleggen van een onthoofde pop bij de Emir Sultan moskee, heeft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie vanavond. De man is voorlopig op vrije voeten gesteld.

Het incident op 18 januari zorgde voor veel onrust in de moslimgemeenschap. Bij de pop werd die ochtend ook een briefje aangetroffen waarop stond geschreven: 'De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan (sic).'

Lees ook: Onthoofde pop achtergelaten bij Emir Sultan Moskee in Noord

Verschillende media meldden eerder vandaag dat de man een ex-lid is van Pegida. De politie zegt alleen dat hij gedreven wordt door ideologische motieven. Het onderzoek naar het incident loopt nog. Het Openbaar Ministerie bekijkt nog of de man kan worden vervolgd.