Straatracers actief in Diemen: 'Bel 112 bij gevaar'

De politie vraagt inwoners van Diemen-Zuid alert te zijn op straatraces.

In de nacht van maandag op dinsdag kwamen er meerdere meldingen van tegen elkaar racende automobilisten binnen. 'Via diverse Facebook pagina's ging er ook een filmpje rond van de coureur die al driftend de rotonde bij het station Diemen-Zuid verliet', schrijft de politie op Facebook.

Een inwoner van Diemen schrijft onder het bericht van de politie dat de straatraces geen uitzondering zijn. 'Bijna elke avond is het raak op het industrieterrein, de Industrieweg. Piepende en gierende banden, tot laat in de nacht, continu gebruik makend van de uitdagende cirkel die als voor ze uitgelegd is, in de vorm van de Jaap Edenbaan.'

De politie zegt de hulp van getuigen goed te kunnen gebruiken. 'Ziet u dat er gevaar ontstaat door het racen? Dan kunt u 112 bellen. Geen spoed? Dan belt u 0900-8844.'