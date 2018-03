GroenLinks en SP verbaasd over routes bussen Stromma

GroenLinks en de SP hebben het stadsbestuur om opheldering gevraagd over de routes die de bussen van rondvaartbedrijf Stromma mogen rijden.

Het bedrijf heeft toestemming om over de Anne Frankstraat–Plantage Parklaan–Plantage Doklaan en de Plantage Middenlaan tussen Plantage Kerklaan en Plantage Parklaan te rijden. Voor touringcarbussen van andere bedrijven geldt daar vanaf 19 maart echter een inrijverbod.

De SP en GroenLinks snappen niet dat Stromma er wel mag rijden. Zij vinden dat er sprake is van een 'onjuistheid' en willen dat het rondvaartbedrijf het inrijverbod 'respecteert'.

De ontheffing aan Stromma is door de Vervoerregio, een samenwerkingsverband tussen Amsterdam en veertien andere gemeentes over openbaar vervoer, gegeven. De twee politieke partijen willen dat het stadsbestuur vraagt of de Vervoerregio het inrijverbod ook voor Stromma wil laten gelden.

Daarnaast snappen ze niet dat de ontheffing mogelijk met vier jaar wordt verlengd 'terwijl de Amsterdamse raad de uitdrukkelijke wens heeft uitgesproken om touringcars uit het centrum te weren'.