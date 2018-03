Buurtbewoner in ochtendjas redt dronken drenkeling

Een bewoner van de Ruysdaelkade in Zuid heeft afgelopen nacht een beschonken fietser uit het ijskoude water gevist. De man was aan de overkant via Hobbemakade in het water terecht gekomen.

De bewoner schoot de man in badjas en op zijn slippers te hulp. Hij is de brug over gesneld en wist toen de drenkeling uit de Boerenwetering te redden, nog voordat hulpdiensten ter plaatse waren.

Ambulancepersoneel heeft de beschonken fietser nagekeken en hem naar huis gebracht.