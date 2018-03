Twee gewonden en twee aanhoudingen bij steekpartij in woning Wenckebachweg in Oost

Twee mannen zijn vrijdagochtend rond 7.15 uur gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de H.J.E. Wenckebachweg in Oost. Twee andere mannen zijn aangehouden.

Hulpdiensten hebben de mannen ter plekke behandeld aan hun verwondingen. Het is onduidelijk of zij buiten levensgevaar zijn. Een van de slachtoffers moest door de brandweer uit de woning op de vierde verdieping worden gehaald.

Over de identiteit van de mannen is nog niets bekend. Volgens een woordvoerder van de politie spraken zij een voor hen onbekende taal. De recherche stelt een onderzoek in naar het incident.