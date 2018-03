Twee slachtoffers ademen rook in bij woningbrand Bestevaerstraat

In een woning aan de Bestevaerstraat in West heeft vrijdag een kleine brand gewoed. Het vuur brak uit op het balkon. Twee mensen hebben rook ingeademd, zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

De brand ontstond rond 6.45 uur in een CV-kast op he t balkon. De brandweer wist het vuur snel te doven.

