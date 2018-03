Extra politiesurveillance en camerabeveiliging voor koosjer restaurant Hacarmel

Restaurant Hacarmel aan de Amstelveenseweg krijgt camerabeveiliging. Vandaag werd het restaurant voor de derde keer in korte tijd belaagd.

Een woordvoerder van burgemeester Van Aartsen laat weten dat de camera's zo snel mogelijk geplaatst worden. Tot die tijd wordt er extra gesurveilleerd door de politie.



De camera's blijven in ieder geval vier weken staan. Aanwijzingen voor verhoogde dreiging richting het restaurant, of joodse instellingen in de stad, zijn er volgens de woordvoerder op dit moment niet.

Belaagd

In een van de ruiten van Hacarmel was vanochtend een grote barst te zien. Eerder werd het restaurant besmeurd met etensresten, begin december werden de ruiten ingeslagen door een Syrische man met een Palestijnse vlag.

Over het incident dat vandaag plaatsvond is nog weinig duidelijk. Een steen is aangetroffen die vermoedelijk tegen de ruit is aangegooid. Omdat er veel ophef ontstond bij eerdere incidenten, heeft de politie forensische opsporing ingeschakeld om nader onderzoek te doen.

De eigenaar van het restaurant gaat opnieuw aangifte doen.