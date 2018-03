Ajax zondag waarschijnlijk mét Schöne; Huntelaar vraagteken

Het ziet er naar uit dat Ajax zondag tegen Vitesse weer een beroep kan doen op middenvelder Lasse Schöne.

De Deen, die kampte met een rugblessure, heeft de training weer hervat. Afgelopen zondag ontbrak hij nog tegen Ado Den Haag (0-0). Of spits Klaas-Jan Huntelaar zondag inzetbaar is, is nog niet duidelijk. Huntelaar keert terug van een kuitblessure.

? | Ten Hag: 'Schöne is teruggekeerd. Dat ziet er positief uit voor zondag. Klaas Jan stroomt vandaag weer deels in.'#vitaja — AFC Ajax (@AFCAjax) March 2, 2018

Voor Kasper Dolberg en Nick Viergever komt de wedstrijd tegen Vitesse sowieso te vroeg. Ten Hag overweegt Maximilian Wöber of Rasmus Kristensen in te zetten als vervanger voor Frenkie de Jong, die eerder deze week geblesseerd raakte.