Teleurgestelde studentenpartij UvA heft zichzelf op: 'Poorten Maagdenhuis snel weer opengebeukt'

'U heeft gewonnen, wij houden ermee op'. Dat schrijven studenten van 'de Decentralen', de grootste studentenpartij van de Universiteit van Amsterdam (UvA), aan het bestuur. Van de democratisering die beloofd werd na bezettingen van het Maagdenhuis en het Bungehuis, zien de studenten weinig terug. Ze heffen de partij daarom op.

Na de Maagdenhuisbezetting van 2015 was het aan Geert ten Dam, de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur, om de nodige veranderingen door te voeren. Nu dat volgens de studenten niet gelukt is, zal het volgens de studenten van de Decentralen 'niet lang meer duren voordat de poorten van het Maagdenhuis weer worden opengebeukt'.

Aan Ten Dam schrijven zij dat de partij ophoudt te bestaan omdat het 'niets uithaalt en we ook niemand vinden die we met deze ondankbare rotklus willen opzadelen'. De Decentralen stellen dat 'het enige motief om in de medezeggenschap te gaan is om alles iets minder snel achteruit te laten gaan'.

Bezetting

In 2015 domineerden de studenten van de UvA het nieuws toen zij anderhalve week het Bungehuis en later het Maagdenhuis bezetten. Hoewel het protest begon om het verdwijnen van kleine talenstudies, groeide het uit tot een breder protest. De woedde richtte zich op twee zaken: hardnekkig rendementsdenken en een gebrek aan democratie in het bestuur van de school.

De roep om verandering vond weinig weerklank bij toenmalig Collegevoorzitter Louise Gunning. 'Dit is ons Maagdenhuis', zei ze tegen haar toehoorders in het universiteitsgebouw op de eerste avond van de bezetting. Aan de tweede bezetting kwam na 44 dagen bezetting een einde dankzij ingrijpen van de ME.

Ook aan het voorzitterschap van Gunning kwam een eind. Bij de benoemingsprocedure van de nieuwe voorman van de universiteit speelden de studenten een grotere rol. Maar werkelijke verandering blijft uit, zo concludeert de studentenpartij nu. En daarom raden zij 'raadsleden af zich een burn-out in te werken om dat effect ook maar een beetje te vergroten'.

Bekladding

Vier dagen geleden bekladde actiegroep De Nieuwe Universiteit (DNU) de deur van het Maagdenhuis nog. Volgens de actiegroep gaat de universiteit 'nog steeds gebukt onder een regentesk bestuur'.

De UvA heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de brief van de Decentralen. Een woordvoerder laat weten 'naar de brief te kijken.'

Een jaar na dato maakte AT5 onderstaande documentaire over de Maagdenhuisbezetting van 2015. Bekijk die documentaire hieronder.