Opnieuw weinig vuurwerk bij 'staredown' Hari en Gerges

Het gevecht tussen Badr Hari en Hesdy Gerges komt steeds dichterbij. Morgen staan de twee tegenover elkaar in de ring, maar eerst was vanmiddag nog de weging en de zogenaamde ´staredown´.

Begin vorige maand gaven de twee vechters al een persconferentie en hoewel er toen ook al een staredown werd aangekondigd kwam het er toen niet van. De twee stonden wel even neus aan neus, maar echt vuurwerk ontbrak.

Vanmiddag was daarom de officiële staredown van de twee sporters. In een hotel vlakbij Schiphol werden de heren eerst gewogen, voordat ze oog in oog met elkaar kwamen te staan. Alhoewel veel mensen op wat spanning hadden gehoopt, was die er opnieuw niet. De staredown tussen de twee duurde niet lang en ook ditmaal spatten de vonken er niet vanaf.



Gevecht

Hesdy Gerges en Badr Hari staan zaterdag 3 maart tegenover elkaar op het kickboksevenement van Glory Kickboxing in Ahoy. De twee vochten in 2010 ook al eens tegen elkaar. Toen werd Badr Hari gediskwalificeerd nadat hij Gerges vol in zijn gezicht trapte, terwijl de kickbokser al op de grond lag.