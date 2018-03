Eigenaar belaagd restaurant: 'Dit is geen toevallig vandalisme, daarvoor is het te gericht'

Opnieuw was koosjer restaurant Hacarmel aan de Amstelveensweg vandaag het doelwit van vandalen. 'Dit is geen toevallig vandalisme, daarvoor is het te gericht', stelt mede-eigenaar Daniël Bar-on.

Het is de derde keer in drie maanden tijd dat het restaurant wordt belaagd. Eerder sloeg een Syrische man met een Palestijnse vlag de ruiten van het restaurant in. Hierna werden de ruiten van Hacarmel besmeurd met etensresten en vanochtend bleek dat iemand had geprobeerd een steen door de ruit te gooien.



'Heel vervelend', stelt Bar-on. 'Je blijft er mee aan de gang. Het is een beetje alsof je terugkomt op het station en ziet dat je fiets wéér gestolen is. Speculeren over de dader is nu natuurlijk makkelijk, maar weten wat er precies is gebeurd is moeilijk. Maar ik geloof niet dat dit toevallig steeds bij ons gebeurd. Daarvoor is het te gericht. Hier tegenover zit een Italiaan, daar gebeurt dit nooit.'



Camera's

De gemeente gaf vanochtend al aan camera's bij het restaurant te gaan plaatsen. 'Dat heb ik via de media gehoord', aldus Bar-on. 'We hebben al eerder verzoeken gedaan om cameratoezicht, toen gebeurde er niks. Voor mijn gevoel lopen we dus achter de feiten aan.'



Onrust

De aanhoudende vernielingen zorgen voor onrust binnen de Joodse gemeenschap in Amsterdam. 'Daar maak ik me ook zorgen om', stelt Bar-on. 'Tegelijk moet je je niet bang laten maken. Daarom gaan we ook gewoon weer open. En ik ga elke dag nog met plezier naar m'n werk.'