Schaatsers genieten van ijs op Prinsengracht, maar niet overal in de binnenstad is het veilig schaatsen

Amsterdammers wagen zich vrijdag in groten getale op het ijs. Onder meer op de Prinsengracht wordt druk geschaatst.

Hoewel er gisteren nog iemand door het ijs zakte op de Prinsengracht en de grachten ook vandaag nog lang niet helemaal dichtgevroren zijn, was het vrijdagmiddag toch behoorlijk druk op de gracht. De schaatsers zorgden voor prachtige winterse plaatjes.







Dat het ijs op nog lang niet alle plekken in het centrum betrouwbaar is bleek eerder vandaag op de Wallen. Op het water van de Oudezijds Achterburgwal zakte een schaatser door het ijs. Omstanders slaagden er in hem uit het wak te trekken.



Vanwege de vorst zijn al enkele dagen maatregelen van kracht om het ijs in de stad aan te laten groeien. Waternet laat weten dagelijks te controleren of het handhaven van deze maatregelen zin heeft.