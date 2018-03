Winkeldief blijkt ook nog vuurwapen op zak te hebben

Een 25-jarige man uit Haarlem is afgelopen donderdag aangehouden in een bouwmarkt in West. De man zou spullen uit de winkel hebben gestolen.

De beveiliger van de bouwmarkt zag in de broekzak van de winkeldief een verdacht voorwerp zitten. De verdachte werd daarom vastgehouden in een aparte ruimte van de bouwmarkt, waar gewacht werd op de politie. Als die eenmaal bij de winkel aankomen, blijkt de verdachte inderdaad een vuurwapen bij zich te hebben. Het wapen is in beslag genomen en de man wordt vandaag voorgeleid.