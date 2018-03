34-jarige man aangehouden in verband met dood vrouw Zuidoost

De politie heeft een 34-jarige man uit Utrecht aangehouden in verband met het overlijden van een 36-jarige vrouw uit Zuidoost.

De vrouw, die woonde aan het Leusdenhof, kwam op 23 februari 'onder verdachte omstandigheden' om het leven. Ze werd tegen half tien 's ochtends zwaargewond aangetroffen en overleed later in het ziekenhuis.



De verdachte is voorgeleid en zit voorlopig vast.