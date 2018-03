Carel Eiting wil Ado-kater wegspelen tegen Vitesse: 'Vanaf minuut één laten zien dat we willen winnen'

Ajax-middenvelder Carel Eiting had zondag na de 0-0 tegen Ado op z'n zachtst gezegd géén best humeur. Maar inmiddels kan er weer een voorzichtig lachje af.

'Je wil dit zo snel mogelijk goedmaken en rechtzetten, dus je kijkt op maandag direct naar de wedstrijd van zondag', blikt Eiting nog eenmaal terug op het teleurstellende gelijkspel van afgelopen weekend. Zondag krijgt Ajax de kans om de die kater weg te spelen als het in Arnhem aantreedt tegen Vitesse.



'Een goede ploeg', meent Eiting. 'We zullen er vanaf seconde één alles aan moeten doen om te laten zien dat we gaan winnen.' Die winst moet Ajax dan wel zien te behalen zonder Frenkie de Jong, die eerder deze week geblesseerd raakte. De Jong is een middenvelder die de laatste weken vaak als verdediger opereerde. Een rol die Eiting ook kan vervullen. 'Ik kan ook in de laatste linie uit de voeten, daar heb ik vroeger vaak gespeeld. Maar het liefst sta ik op 6.'