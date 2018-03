Leraren starten actieweek voor meer aandacht lerarentekort

Op=Op is de slogan van de actieweek, die aanstaande woensdag gaat beginnen. De initiatiefnemers, het Breed Bestuurlijk Overleg van Amsterdamse schoolbesturen (BBO), wil met de week laten zien dat het lerarentekort in Amsterdam hoger is dan in de rest van het land.

De schoolbesturen willen een 'inhoudelijke actieweek' en daarom beginnen ze niet direct met stakingsacties. Wel is er een filmpje gemaakt en zijn de actievoerders een petitie gestart. De handtekeningen die daarmee opgehaald worden, zullen na de verkiezingen aan de nieuwe gemeenteraad worden overhandigd. Op deze manieren hoopt het BBO meer aandacht voor het probleem te krijgen via de media, ouders en de politiek.

Toekomst

Op dit moment zijn er 159 vacatures voor leraren in het basisonderwijs. Het BBO schat, dat als er niets veranderd, dit tekort in 2023 zal oplopen tot 475 vacatures, wat betekent dat er vijftienduizend leerlingen geen leraar zullen hebben. En vanwege de groei van het aantal inwoners heeft de stad de opdracht gekregen nog eens veertig nieuwe scholen te beginnen, maar de vraag is dan wie er les gaat geven op deze scholen.

Serieus probleem

Dat het tekort van leraren een serieus probleem is, was vorige week vrijdag goed te merken. In de stad waren er negen scholen die hun leerlingen de laatste dag voor de voorjaarsvakantie naar huis moesten sturen of een andere oplossing moesten bedenken. De gemeente Amsterdam is op de hoogte van de problemen, eerder werd al aangegeven dat de stad starterswoningen voor leraren en hogere parkeer- en reisvergoedingen wil aanbieden. Maar dit is dus, volgens het BBO, niet genoeg.

De actieweek begint op woensdag 7 maart en duurt tot en met woensdag 14 maart. Op diezelfde woensdag is ook een landelijke staking van basisschoolleraren voor hogere salarissen en een lagere werkdruk. Deze stakingsactie staat los van het BBO, die de actie wel steunt.