Telefoonheler wil seks met slachtoffer

De politie heeft afgelopen nacht op het Centraal Station een man opgepakt die in het bezit bleek te zijn van een gestolen telefoon.

Agenten kregen een melding van een vechtpartij op het station, waarbij mogelijk een mes was gebruikt. Toen zij aankwamen werden een aantal mensen gefouilleerd. Een mes werd niet gevonden, maar een van de aanwezige mannen had wel een aantal mobiele telefoons op zak. 'Van de telefoons leek er één, gezien het uiterlijk, van een vrouw te zijn', schrijft de politie Centrum-Burgwallen op Facebook. Omdat de man zich erg agressief gedroeg werd hij aangehouden.

Seksuele handelingen

Even later meldden twee vrouwen en een man zich bij de agenten. Eén van de vrouwen vertelde dat ze haar telefoon kwijt was en dat ze met de gearresteerde man op het station had afgesproken. In ruil voor het verrichten van seksuele handelingen zou de vrouw haar telefoon terugkrijgen. De telefoon die eerder bij de opgepakte man gevonden werd, bleek inderdaad van de vrouw te zijn.

De man wordt nu niet alleen verdacht van het verstoren van de openbare orde, maar ook van heling en afpersing. Hij wordt vandaag gehoord door de recherche. De vrouw heeft haar telefoon weer terug.