Bevroren kraanwater door kapotte verwarming studentenwoningen

Studenten op de Wenckebachweg in Oost zitten al dagen in de kou door een kapotte verwarming.

Student Economie Milthon wist niet wat hem overkwam toen de kachel in zijn studio uitviel. 'Ik heb meegemaakt dat ik dacht dat de verwarming het weer deed, maar dan werd ik wakker en was ik helemaal bevroren tot aan mijn bovenbeen. Ik kon gewoon ademwolkjes blazen hier in huis.'

Het kraanwater in het glas van bewoonster Eline bevroor zelfs. Ze belde vanwege de vrieskou in haar woning woningcorporatie De Key. 'Ik zat bijna jankend aan de telefoon. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Ze zeiden dat ik zelf in oplossingen moest denken en bijvoorbeeld een elektrische deken moest kopen.'

Volgens De Key werkt de verwarmingsinstallatie nog wel, maar kon deze de 'buitengewone vraag' naar warmte van de bewoners de afgelopen dagen 'niet altijd' aan. 'Als reparatie niet direct lukt, zijn er als tussenoplossing elektrische kachels beschikbaar.'

Voor Milthon is dat niet genoeg. Hij kiest ervoor om niet meer thuis te wonen, maar dat is niet goedkoop. 'Reiskosten en stel dat je naar een hotel moet, het kost allemaal geld.'