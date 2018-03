Als een van de eerste gastarbeiders kwam Mustapha naar Nederland: 'Amsterdam is voor mij het leven'

Economisch gezien ging het Nederland voor de wind, maar er waren veel te weinig handen om vooral het zware fabriekswerk te verrichten en daarom haalde de Nederlandse regering in de jaren zestig gastarbeiders uit bijvoorbeeld Marokko. Nu, zo'n vijftig jaar later, opent er in Nieuw-West een fototentoonstelling over die gastarbeiders van het eerste uur.

'Ja, hier was het. 16 september 1966 om half negen 's avonds ben ik aangekomen', vertelt Mustapha Slaby over zijn aankomst op het Centraal Station. Hij is een van de gastarbeiders van wie een portret te zien is op de tentoonstelling 50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland. 'Het straalde meteen rust uit en ik was meteen verliefd op Amsterdam.'

Bordenwasser en autospuiterij

24 was Mustapha toen hij besloot om de oversteek naar Europa te maken. Het doel was Stockholm, maar het werd tussenstop Amsterdam. In de maanden daarna werkte hij als bordenwasser in het Doelen Hotel en was hij medewerker van een autospuiterij, tot hij terechtkwam in een van de ziekenhuizen van de stad. 'Bij de VU heb ik ook van alles gedaan, maar op een gegeven moment ben ik toch opgeleid als medisch laborant. 38 jaar heb ik gediend, met veel plezier.'

Mustapha is slechts een van de gezichten van de tentoonstelling die vanavond opent. 'In eerste instantie ging de voorkeur van Nederland uit naar Italië, Spanje en Griekenland en daarna naar Turkije en Marokko' vertelt Sahin Yildrim, de samensteller van de tentoonstelling. 'Die mensen hebben enorm bijgedragen aan de wederopbouw van Nederland kun je zeggen, aan de welvaart van Nederland.'

Geen spijt

Vijftig jaar na de eerste migratiegolf wonen er zo'n 380.000 mensen met Marokkaanse roots in Nederland. Veel van de eerste gastarbeiders zijn inmiddels gepensioneerd. De tentoonstelling moet hun geschiedenis in leven houden.

Mustapha heeft vijf decennia later nog steeds geen spijt van zijn verhuizing. 'Ik zou nooit ergens anders willen wonen. Ik vind alle steden en alle landen van de wereld belangrijk en heel mooi. Maar Amsterdam is voor mij het leven.'

De tentoonstelling is tot 28 maart te bezoeken in de Ru Paré Community in Overtoomseveld.