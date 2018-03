Illegale rotibakkers uitgebuit en bedreigd met geweld

Een 42-jarige man is tot 20 maanden gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij ruim twee jaar lang illegalen uitbuitte in zijn rotifabriek in de stad. De man moet ook een schadevergoeding van 33.000 euro betalen.

In de periode juli 2013 tot september 2015 liet de man meerdere illegalen zes dagen per week, twaalf tot zeventien uur per dag, werken in een snikhete rotifabriek. het rolluik van de fabriek mocht niet open, omdat de man bang was dat de illegalen dan zouden worden opgemerkt. De zeer lage lonen, soms maar 35 euro per dag, werden vaak maar deels uitgekeerd.

25 kilo deeg

Als bestellingen niet op tijd klaar waren dan dreigde hij de betreffende illegalen te ontslaan. Een van de illegalen kreeg te horen dat hij terug naar India gestuurd zou worden als hij weer fouten maakte. Ook verklaarde het slachtoffer tegenover de vreemdelingenpolitie dat de fabriekseigenaar met geweld dreigde. Zo zou hij gezegd hebben dat zijn vrouw bij de politie werkt en dat ze pistolen thuis hadden liggen. Een ander slachtoffer verklaarde vanwege de weinige momenten van rust boven een kokende pan in slaap gevallen te zijn. Een illegaal die iedere dag 25 kilo deeg moest kneden en de roti's op een hete bakplaat moest bakken, vertelde geen gevoel meer te hebben in zijn vingers.

Erg schoon was het ook niet in de fabriek. Zo zou er olie op de muren gezeten hebben en renden er overal muizen rond.

Drie ton betalen

Alles bij elkaar opgeteld kwam de rechter tot de conclusie dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige vorm van uitbuiting. Naast de celstraf en de schadevergoeding moet de man ook 300.000 euro terugbetalen die de uitbuiting hem heeft opgeleverd.