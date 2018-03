Bromfietser probeert bolletjes harddrugs te slikken tijdens politiecontrole

De politie in Zaandam heeft vanmiddag een drugskoerier opgepakt die in paniek raakte tijdens een verkeerscontrole. De koerier, een Amsterdammer, reed op zijn bromfiets door Zaandam toen hij door agenten aan de kant gezet werd.

De bromfietser toonde zonder problemen zijn rijbewijs, maar hield een van zijn handen gesloten. Toen de agenten hem vroegen te laten zien wat hij in zijn hand had, gooide hij de inhoud snel in zijn mond en probeerde hij alles weg te slikken, maar zonder succes.

De man bleek zijn mond vol te hebben met bolletjes harddrugs, schrijft NH Nieuws. Hij is aangehouden en overgedragen aan de recherche.