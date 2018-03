Pathé City ontruimd vanwege sprinkler: 'Het is nogal nat binnen'

Mensen die vanavond dachten lekker een filmpje te gaan kijken in Pathé City bij het Leidseplein, staan vooralsnog in de vrieskou op straat.

De bioscoop is namelijk ontruimd vanwege een sprinklerinstallatie die water is gaan sproeien. De brandweer is ter plaatse geweest, maar kan eigenlijk niets doen, vertelt een woordvoerder. Brand was er in ieder geval niet. Mogelijk is er sprake van een defect en is de sprinkler daardoor gesprongen of 'afgegaan'. Anderhalf uur na de eerste melding mogen bioscoopgangers nog steeds niet naar binnen. 'Het is nogal nat binnen', zegt de woordvoerder van de brandweer tegen AT5.

De klantenservice van de Pathé zegt dat de bioscoop inderdaad helemaal ontruimd is en dat nog niet duidelijk is wanneer bioscoopgasten weer naar binnen mogen.