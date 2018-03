Opnieuw kritiek op uitspraken Yernaz Ramautarsing

Yernaz Ramautarsing, kandidaat-raadslid van de politieke partij Forum voor Democratie, is opnieuw in opspraak geraakt.

De Telegraaf meldt vanavond dat Ramautarsing 'zeer opmerkelijke zaken' beweerde in een Whatsappgroep waarin linkse en rechtse jongeren met elkaar discussiëren. De krant zegt screenshots met zijn uitspraken te hebben ontvangen.

Dommer

Zo zou Ramautarsing het eens zijn geweest met de stelling dat homo-rechten de samenleving dommer hebben gemaakt. 'Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus 'dommer van wordt'. Geen haat gewoon feiten', zou hij hebben geschreven.

Ook zou de Forum voor Democratie-politicus belasting hebben vergeleken met verkrachting. Dat is namelijk allebei gebaseerd op dwang. Verder zou hij over blanke mensen die het niet eens zijn met zijn stellingen over zelfbehoud zeggen: 'Zelden een ras meegemaakt met zoveel zelfhaat en weinig behoefte tot zelfbehoud. White people crazy.'

Eerder onder vuur

Op Twitter krijgt Ramautarsing veel kritiek op de uitspraken. Ramautarsing lag eerder al onder vuur omdat hij zei dat er een verband was tussen verschillende volkeren en IQ.

Forum voor Democratie heeft nog niet gereageerd op de kwestie.

Het koppelen van ras en geaardheid aan IQ is compleet gestoord en kwaadaardig. Laten we ons met de stad bezighouden. https://t.co/G6CFxkUxQg — Amsterdamse VVD (@VVDAmsterdam) March 2, 2018

Vreselijk dat de bodem van racisme en discriminatie nog niet bereikt is bij de nr 2 op de lijst van FvD. Dat homorechten de samenleving dommer zouden maken en dat gelul over zelfbehoud van het blanke ras is echt afschuwelijk en misselijkmakend. @ANanninga Grijp in! https://t.co/UBdxYlEBhf — Reinier van Dantzig (@RvDantzig) March 2, 2018