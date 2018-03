'Steeds meer handelaren op Burgemeester de Vlugtlaan'

Er lijken steeds meer buitenlandse handelaren actief tijdens Koningsdag op de Burgemeester de Vlugtlaan in Nieuw-West.

Dat schrijft waarnemend burgemeester Van Aartsen in antwoord op vragen van D66. Bewoners van de straat belden volgens hem afgelopen Koningsdag zes keer de politie, omdat ze geïntimideerd werden of omdat handelaren met elkaar ruzie maakten.

Bezetten

'Er kan worden opgemerkt dat er sprake lijkt te zijn van een toenemende trend van handelaren die tijdens Koningsdag de vrijmarktplekken in stadsdeel Nieuw West en specifiek de Burgemeester de Vlugtlaan bezetten', stelt Van Aartsen. De meldingen van buurtbewoners konden in alle gevallen worden 'opgelost' door agenten of handhavers, waardoor er geen aangiftes zijn gedaan.

De burgemeester zegt verder dat er geen strengere regels nodig zijn. Het vooraf bezet houden van plekken met lintjes of auto's was altijd al verboden. Als handhavers of agenten dit zien wordt er 'opgetreden'.

Dat optreden gebeurde in de dagen voor Koningsdag op de Burgemeester de Vlugtlaan volgens bewoners en ondernemers vorig jaar nauwelijks. Zij klaagden dagenlang over de tientallen busjes van handelaren. 'Ik kan nu niet meer laden en lossen, dankzij hen', zei een ondernemer toen tegen AT5.

Hoeveel meldingen er de dagen voor Koningsdag bij de politie zijn binnengekomen heeft Van Aartsen niet bekendgemaakt.