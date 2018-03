Infraroodcamera moet Artis-dieren beschermen in vrieskou

Nu de gevoelstemperatuur overdag rond de -15 ligt, zijn er nog weinig mensen die zonder muts en sjaal de straat op gaan. Voor de dieren in Artis ligt dat net even iets anders. Hoewel sommige beesten beter bestand zijn tegen de lage temperaturen dan andere dieren, heeft de dierentuin wel maatregelen genomen.

Sommige dieren komen helemaal niet buiten en andere dieren mogen zelf de keuze maken. De dieren die wel naar buiten gaan worden gemonitord met een speciale infraroodcamera. Op de beelden kunnen verzorgers zien hoeveel warmte de beesten verliezen en daarmee kan bepaald worden of het verantwoord is, dat de dieren buiten rondlopen.

Lees ook: Tapir speelt voor ijsmeester in Artis

Oren en staart kunnen bevriezen

De dierentuin heeft verschillende infraroodfoto's gepubliceerd. Een van de Hudson Bay wolven is voornamelijk blauw gekleurd, met een paar rode en witte plekken rond zijn kop. Door de dikke wintervacht verliest het dier weinig warmte en kan daarom erg goed 'overleven' in de kou. Voor de olifanten geldt dat zeker niet. Als zij naar buiten gaan is het belangrijk dat ze droog blijven en ook dan is het oppassen geblazen. De huid aan de rand van de oren en aan het eind van de staart kan bij extreme kou namelijk bevriezen.

Op een van de foto's staat een van de kleinere buitendieren van Artis. Boven de grond heeft dit diertje het momenteel niet heel fijn. Maar in de speciale winterholen hebben ze het prima. Mara ja, welk dier is dit? Check de foto's hierboven.