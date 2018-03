Jong Ajax behoudt koppositie door gelukkige penalty in blessuretijd

Het mag een klein wonder heten dat Jong Ajax nog bovenaan in de Jupiler League staat. De ploeg won vanavond met 1-2 van Almere City door twee benutte penalty's van Zian Flemming.

Al in het begin van de wedstrijd kwam Jong Ajax onder druk te staan en daar kwam het maar moeilijk onderuit. De eerste echte kans voor Ajax kwam pas in de 24e minuut maar Almere-doelman Kramer wist de inzet van Sierhuis te keren. Ajax-doelman Norbert Alblas moest een aantal keren reddend optreden, maar deed dat met succes, waardoor er met een 0-0 stand gerust werd.

Gouden wissel

In de tweede helft waren er kansen over en weer. Zo vloog een inzet van Almere-speler Valpoort op de paal en miste ook Orejuela een grote kans. In de 70e minuut opende Silvester van der Water de score voor Almere City. Hij trapte een afvallende hoekschop achter Alblas.

Vlak na de goal kwam Zian Flemming in het veld voor Léon Bergsma, een gouden wissel. Twee minuten later werd Flemming neergehaald in het strafschopgebied en schopte hij zelf de penalty binnen. Daarna leek de wedstrijd af te stevenen op een gelijkspel. Maar in blessuretijd kreeg Ajax wederom een penalty en ook die werd benut door Zian Flemming.

Twee punten

Concurrent NEC waande zich vanavond even de nieuwe koploper van de Jupiler League. De Nijmegenaren wisten sinds lange tijd weer eens een uitwedstrijd te winnen. RKC Waalwijk werd met 0-2 verslagen. Door de winst In Almere behoudt Jong Ajax een voorsprong van twee punten op NEC.