Schietpartij bij feest in sporthal Diemen

Voor de deur van Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan in Diemen is in de nacht van vrijdag op zaterdag één of meerdere keren geschoten. In de hal was toen, volgens getuigen, een verjaardagsfeest aan de gang.

Er zou voor de deur een vechtpartij zijn ontstaan waarna er werd geschoten. Meerdere mensen waren bij de vechtpartij betrokken. Volgens getuigen werd er door een persoon met een luchtdruk pistool twee of drie keer geschoten. Er raakte niemand gewond.

De schutter ging er vervolgens vandoor en is niet meer aangetroffen. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en controleerde meerdere bezoekers die met hun auto wilde vertrekken. Deze personen werden gefouilleerd en hun auto's werden doorzocht op vuurwapens.

Na het incident werd de omgeving afgezet voor het sporenonderzoek door de forensische opsporing. Rond 02.30 uur was het onderzoek ter plaatse afgerond.