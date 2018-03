Schaatspret bijna voorbij; dooi zet in

Het was voor veel ijsliefhebbers genieten de afgelopen dagen. Hoewel niet zonder gevaar, werd er toch al op veel grachten geschaatst. Maar daar lijkt vandaag al een eind aan te komen.

Vanmiddag houdt het op met vriezen en zet de eerste dooi in. Volgens Weeronline.nl wordt het vandaag zo'n 3 tot 4 graden in de stad en is dat een opmaat naar warmere temperaturen en zelfs een flinke hoeveelheid regen op zondag. Ook in de dagen daarna wordt het overdag niet veel kouder dan een graad of zes.

Het is wel oppassen als je 's avonds de weg op gaat. Hoewel er maar weinig neerslag valt is de grond nog steeds koud en kan het door ijzel spekglad worden.