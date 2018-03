Temperaturen onder nul: meer maaltijdbestellingen, minder bezorgers

Tijdens de koude dagen zijn er meer mensen die eten bestellen via maaltijdbezorgers. Liever dat, dan de barre tocht naar de supermarkt. Maar ook de koeriers zelf blijven met het koude weer liever binnen dan op de fiets te stappen.

En daar is niks op tegen. Want koeriers van Deliveroo en Uber Eats werken via een zzp-constructie waardoor ze zelf bepalen wanneer ze maaltijden gaan bezorgen en wanneer niet. En zo kan het dat er minder koeriers actief als de temperaturen onder nul zitten, zo laten de bezorgbedrijven weten aan RTL Z.

Maar Deliveroo probeert de 'riders' toch uit hun huizen te lokken met een financiële tegemoetkoming. 'We betalen de riders met deze kou extra om toch de weg op te gaan', zegt een woordvoerder van Deliveroo. Dat kan oplopen van 10 tot 20 procent extra inkomen. Bij Uber Eats worden de afstanden waarbinnen wordt bezorgd verkleind. Riders kunnen in dezelfde tijd dus meer maaltijden bezorgen.

Bij Foodora zijn de bezorgers in dienst. Maar ook daar zijn koeriers te kort door de kou. Volgens directeur Vincent Hosman komen sommige koeriers gewoon niet opdagen. 'Dat is natuurlijk niet de bedoeling, we spreken ze daar uiteraard op aan', zegt hij. Het bedrijf besloot op donderdagavond eerder dicht te gaan vanwege de kou.

De grens voor de maaltijdbezorgdiensten is een code rood van het KNMI. Dan stoppen ze met bezorgen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in december, tijdens hevige sneeuwval.