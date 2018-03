Kademuur bij Nassaukade ingestort; lek waterleiding weer gedicht

Op de Nassaukade bij de kruising Haarlemmerweg is zaterdagochtend een kademuur ingestort. Dit is het gevolg van een gesprongen waterleiding. Water stroomde door het gat, dat is ontstaan, de gracht in. Het lek is inmiddels gedicht.

Een deel van de stad had door het lek geen drinkwater, meldt Waternet. Nu het lek is gedicht zal de waterdruk weer stijgen. In de loop van de middag heeft iedereen weer stromend water uit de kraan. Niet alleen in de omgeving, maar ook in Noord hadden mensen een verlaagde waterdruk.

Door de inzakking is een deel van de stoep weggeslagen inclusief het fietsenrek met fietsen. De politie heeft een deel van de kade afgezet. De gemeente en Liander zijn aanwezig. Bus 22 en 48 reden een andere route via de Marnixstraat, Nassaukade en Spaarndammerstraat.

De Willemsbrug was afgesloten en is inmiddels weer open. Ook de bussen rijden weer hun eigen route.