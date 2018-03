Ajax laat Huntelaar met kuitklachten thuis

Ajax neemt Klaas Jan Huntelaar niet mee naar Arnhem morgenmiddag. De spits heeft last van zijn kuit en is daarom niet geselecteerd voor het uitduel tegen Vitesse.

Lasse Schöne, die er tegen ADO Den Haag niet bij was, zit zondag wel bij de selectie. Ook Frenkie de Jong blijft in Amsterdam. Hij raakte afgelopen woensdag tijdens de training geblesseerd aan zijn enkelband. De komende weken is hij uit de running.

De volledige selectie bestaat uit: Andre Onana, Kostas Lamprou, Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Max Wöber, Nico Tagliafico, Rasmus Kristensen, Mitchel Bakker, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Carel Eiting, Lasse Schöne, Siem de Jong, David Neres, Amin Younes, Mateo Cassierra, Justin Kluivert en Noussair Mazraoui.

Vitesse - Ajax begint morgen om 14.30 uur.