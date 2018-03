'Een soort sinkhole, dat was het eerste waar ik aan moest denken'

Het lek in de waterleiding en het daardoor ontstane gat en spontane waterval aan de Nassaukade trok vanochtend veel bekijks. 'Een soort van sinkhole, dat was het eerste waar ik aan moest denken.'

'Ik hoorde dat er een waterleiding was gesprongen. Ik kwam uit het Westerpark en dacht: ik ga toch even kijken. Ik was met mensen aan het praten en die hadden het over fietsen in het water', zegt een vrouw op de brug. Door het gat dat werd geslagen, kwam een deel van de stoep en het fietsenrek inclusief fietsen in de gracht terecht.

Lees ook: Waterleiding gesprongen; kademuur bij Nassaukade ingestort

'Mijn dochter zag op internet dat er een persleiding geknapt zou zijn. Dus ik denk: ik ga even kijken. Nou, het ziet er spectaculair uit', zegt een andere nieuwsgierige kijker. Een vrouw die bij een sapjeszaak in de buurt werkt zag alles gebeuren. 'Ik zag dat alles aan het instorten was. Water spoot aan alle kanten eruit, fietsen werden meegetrokken de gracht in.'

Het gat in de kade is niet alleen te zien, ook omwonenden merken thuis de gevolgen. 'Wat belangrijker is: het water bij mij thuis. De druk is er vanaf. Dus ik denk dat dat hiermee te maken heeft.'