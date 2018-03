Yernaz Ramautarsing weg bij Forum voor Democratie: 'Neem verantwoordelijkheid voor ontstane situatie'

Yernaz Ramautarsing trekt zich terug als kandidaat-raadslid voor Forum voor Democratie. Dat doet hij vanwege de ophef na uitspraken over homoseksualiteit.

Ramautarsing was het in een besloten discussiegroep op Whatsapp eens met de stelling dat homo-rechten de samenleving dommer hebben gemaakt. 'Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus 'dommer van wordt'. Geen haat gewoon feiten.'

Consternatie

Forum voor Democratie kreeg gisteravond en vandaag veel kritiek op de uitspraken. Voor Ramautarsing is dat reden om op te stappen, schrijft hij in een verklaring. 'In reactie op deze consternatie heb ik vandaag besloten om me - in het belang van FVD - terug te trekken als kandidaat voor Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.'

Volgens de 30-jarige Amsterdammer heeft hij in de discussies 'advocaat van de duivel gespeeld'. 'Ik heb stellingen betrokken waar ik niet, althans zeker niet geheel, achter sta. Ik verkeerde in de veronderstelling dat het hier een vrije en vrijblijvende uitwisseling van ideeën betrof, maar dat blijkt achteraf een verkeerde inschatting te zijn geweest waarvoor ik de consequenties op me neem.'

Spijt

Hij heeft vooral spijt van de uitspraak over homoseksualiteit. 'Dit is beslist geen standpunt dat ik onderschrijf - en al helemáál geen standpunt van FVD! - en ik heb spijt dat de suggestie is ontstaan dat dit wél zo zou zijn.'

Ramautarsing zegt dat hij 'verantwoordelijk wil nemen voor de nu ontstane situatie'. 'Ik wil Forum voor Democratie niet verder belasten met de maatschappelijke commotie over mijn uitlatingen. Ik blijf Forum voor Democratie een warm hart toedragen en zal op 21 maart met volle overtuiging stemmen op Forum voor Democratie.'

Het kandidaat-raadslid raakte eerder in opspraak omdat hij in een interview zei dat er een verband was tussen volkeren en IQ.

Stemmen

Overigens kunnen Amsterdammers op 21 maart wel op Ramautarsing stemmen, omdat de kieslijst al vastgesteld is. Ramautarsing staat op plek twee en mag, als Forum voor Democratie twee zetels of meer behaald of als hij genoeg voorkeursstemmen krijgt, alsnog gemeenteraadslid worden met bijvoorbeeld een eigen fractie.