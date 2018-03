Schaatser met bezem uit Brouwersgracht gered

Het was al schaatsen op eigen risico de afgelopen dagen. Maar nu de dooi heeft ingezet begint het grachtenijs steeds onbetrouwbaarder te worden, zo ook op de Brouwersgracht.

Daar zakte vanmiddag een man door het ijs die aan het schaatsen was met zijn familie. Het kostte de man de nodig moeite om uit het wak te komen. In een video is te zien hoe iedere keer als de man probeert op het ijs te klimmen, er weer een rand afbreekt en hij terug het ijskoude water in zakt.

Lees ook: Schaatspret bijna voorbij; dooi zet in

Uit wak getrokken

Uiteindelijk wordt er door een buurtbewoner een bezem op het ijs gegooid. Iemand anders die ook op het ijs staat reikt de man de bezem aan en trekt hem voorzichtig uit het wak.

De man is zeker niet het eerste schaatser die door het ijs zakte. Gisteren was het ook al raak op de Prinsengracht, waar verschillende mensen te water raakten.