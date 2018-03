Woningovervaller doet zich voor als Post NL-medewerker

De politie is op zoek naar twee mannen die vanmiddag een woningoverval hebben gepleegd in de Titus van Rijnstraat in Nieuw-West.

De twee zijn na de overval vermoedelijk richting Bos en Lommer gevlucht. Een van hen deed zich tijdens de overval voor als een medewerker van Post NL, hij droeg een jas of trui van het bedrijf.

Het is nog onbekend of de twee buit hebben gemaakt. De politie heeft de signalementen van de overvallers via Burgernet verspreid. Wie hen ziet, wordt gevraagd de politie te bellen.

AMSTERDAM: NaOverval zoeken in omgeving T.v Rijnstraat A'dam 2 man 1x 190 lang/slank/getint met bril- zwrt northface trui /2e met postnl jas-trui aan zwrte pet en capu. https://t.co/AGSNpyjaI1 — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) March 3, 2018