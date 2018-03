Noraly Beyer speelt rol van verteller tijdens The Passion

Oud-nieuwslezer en bewoner van de Bijlmer, Noraly Beyer, heeft de rol van verteller op zich genomen tijden The Passion.

In een interview met Het Parool vertelt Beyer vandaag dat ze blij is dat het verhaal over de laatste uren van het leven van Christus in Zuidoost nagespeeld wordt. 'Het is een bijzondere plek. Het begon met een futuristisch, utopisch idee: het stichten van een wijk waar mensen het goed konden hebben. Dat pakte anders uit, maar de laatste jaren heeft de Bijlmer zichzelf weer uit het moeras omhoog getrokken. Misschien een beetje geforceerd, maar je kunt een parallel trekken met het verhaal van Jezus. Ook de Bijlmer is uit de dood herrezen.'

De voorbereidingen voor The Passion zijn inmiddels in volle gang. Een aantal scenes is al opgenomen. Op 29 maart vindt de hele Passion plaats bij het Arenapark. Hoe er allemaal precies uit gaat zien is nog niet bekend, maar er zouden behoorlijk wat Amsterdamse tintjes aan deze editie van The Passion zitten.