Nederlands stembiljet blijkt grote horde voor veel expats in de stad

Het zijn er inmiddels 24.000 in Amsterdam en ze zijn zelf onderdeel van de verkiezingscampagne van sommige partijen. Net als veel 'gewone' Amsterdammers kregen de expats in de stad deze week een stembiljet in de bus, maar wat ze ermee moeten? Veel expats hebben geen idee.

De stemoproepen zijn namelijk helemaal in het Nederlands. Expats die hun stem willen uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, moeten daar moeite voor doen, vertelt Ester Sanches die zes jaar geleden vanuit Spanje naar de stad kwam. Ze kreeg deze week voor het eerst een stembiljet in de bus. 'Ik wist niet wat het was. Mijn vriend zei dat ik ermee kan stemmen. Ik was wel verrast, want ik dacht dat ik helemaal niet kon stemmen.'

'Eerste verkiezingen in Nederland'

Ook Wojtek Jedryka uit Polen kreeg een stembiljet in de bus, terwijl hij pas een jaar in Nederland woont. 'Ik wist eerst niet waar dit over ging, omdat het in het Nederlands is. Maar toen kwam ik erachter dat het over de verkiezingen gaat en dat is nog leuker, omdat het mijn eerste verkiezingen zijn in Nederland.' Omdat hij de Nederlandse taal niet machtig is, heeft Wojtek veel moeite om te begrijpen waar de verkiezingen over gaan.

Volgens Ester en Wojtek zou de gemeente expats in de stad moeten helpen, door informatie over de verkiezingen ook in het Engels aan te bieden. 'Ze zouden ons moeten informeren over onze rechten in de stad. Net zoals ze ons informeren over de belastingen die we moeten betalen, voor Waternet en afval', vertelt Ester.

Eén pagina voor expats

De gemeente laat weten geen specifieke informatiecampagnes te hebben voor expats, behalve één pagina op de website, waar je kunt lezen over de verkiezingen. Maar daar moet je dan wel actief naar op zoek gaan.