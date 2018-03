Opnieuw schaatsers te water: 'Het ijs is totaal onbetrouwbaar'

De politie en de gemeente raden het iedereen af om op het ijs in de grachten te gaan schaatsen of lopen. Meerdere mensen zijn vandaag te water geraakt.

Een van hen zakte rond 18.00 uur door het ijs op de Keizersgracht. Volgens een omstander, die de man met anderen uit het water haalde, ging het om een toerist. 'Deze man heeft zijn leven te danken aan Amsterdammers die tien minuten bezig waren om hem uit het water te krijgen.'

Hij noemt het ijs langs de wal 'totaal onbetrouwbaar'. De politie is het daarmee eens. 'Tot nu toe is iedereen heelhuids het water uit gekomen, maar het ijs op gaan is vragen om problemen', zegt een woordvoerder. 'Het is langzaam aan het smelten.'

Rond 18.15 uur rukten de hulpdiensten massaal uit voor een melding dat er een schaatser onder het ijs was terechtgekomen op de Bloemgracht. Er landde onder meer een traumahelikopter op de Prinsengracht.

Duikers van de brandweer hebben onder het ijs gezocht, maar hebben niets gevonden. 'Mogelijk gaat het om een valse melding, maar mogelijk is er wel iemand in het water terechtgekomen en is diegene zelf weggelopen', aldus de politiewoordvoerder. 'Mijn collega's vragen nu aan mensen op straat of zij iets hebben gezien.'

De traumahelikopter kwam uit Rotterdam en is na ongeveer een kwartier weer teruggevlogen. Ondanks de inzet van de hulpdiensten waren er op de Bloemgracht rond 18.30 uur nog schaatsers te zien, maar volgens de woordvoerder is dat levensgevaarlijk. 'Mensen zien het gevaar niet.'

