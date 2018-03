HvA-gebouw deels blank door gesprongen waterleiding

De Hogeschool van Amsterdam heeft dit weekend te kampen gehad met een flinke overstroming in een van haar gebouwen. Het gaat om het complex Leeuwenburg bij het Amstelstation.

Afgelopen avond sprong in het gebouw aan de Weesperzijde een waterleiding, vermoedelijk door de extreme kou. Het lek werd geconstateerd door de bewaking die een laatste ronde maakte om het gebouw af te sluiten. De kelders van het gebouw, waar veel practicumlokalen zijn, kwamen blank te staan. Vandaag is de breuk in de waterleiding hersteld en is er hard gewerkt om al het water weg te krijgen.

Lessen maandag gaan door

Door het waterlek werkt het automatische brandmeldingssysteem niet meer. De HvA zet maandag brandwachten in, zodat het gebouw toch open kan. De lessen gaan dan ook gewoon door, laat een woordvoerder weten aan AT5.

Overigens is Leeuwenburg niet het enige gebouw dat last heeft van de kou. De brandweer twitterde vanavond dat er in de hele stad veel waterleidingen springen door de lage temperatuur. Het advies als er geen acuut gevaar is: draai de hoofdkraan dicht en doe de elektriciteit uit, maar geen 112 bellen.

De meldkamer krijgt veel telefoontjes van wateroverlast door kapotgevroren leidingen. Indien er geen acuut gevaar is draai dan de hoofdkraan dicht en schakel elektriciteit uit. Bij gevaar bel je 112, meer info https://t.co/gQr7Htojzw — Brandweer AA (@BrandweerAA) March 3, 2018