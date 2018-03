Reddingsbrigade oefent met ijsreddingen

De Amsterdamse Reddingsbrigade oefent vanwege het koude weer met zogenoemde ijsreddingen.

Een van de zogenoemde lifeguards gaat een wak in, waarna anderen hem eruit halen. 'Ze zijn allemaal dik gekleed en het pak is helemaal water- en winddicht, dus op zich hebben ze niet heel veel last van de kou', zegt Walter Weg van de Amsterdamse Reddingsbrigade.

Weg heeft tips voor mensen die anderen uit het ijs moeten redden. 'Kijk of je met kledingstukken een touw kunt maken of een stok kunt pakken. Probeer niet te dicht bij het wak te komen, want we hebben niks aan twee slachtoffers.'

De reddingsbrigade is morgen extra alert. 'Het gaat dooien, dus het wordt gevaarlijk. Dus ga niet schaatsen.'

Vanochtend kon er op een aantal plekken in de stad nog wel worden geschaatst.