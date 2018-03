Opnieuw deel Centraal Station onder water

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

De IJpassage op het Centraal Station is met linten afgesloten vanwege wateroverlast.

Op beelden van een omstander is te zien dat winkelpersoneel met bezems het water probeert weg te vegen. Volgens de NS is er een leiding gesprongen door de kou, waarna er een sprinkler is stukgegaan.

Vannacht stond er ook al een deel van het station onder water. Op beelden was te zien hoe het water vanuit het plafond naar beneden stroomde.

De brandweer kreeg vandaag een groot aantal meldingen van wateroverlast door kapotgevroren leidingen. Ook het HvA-gebouw aan de Weesperzijde stond deels blank.

De meldkamer krijgt veel telefoontjes van wateroverlast door kapotgevroren leidingen. Indien er geen acuut gevaar is draai dan de hoofdkraan dicht en schakel elektriciteit uit. Bij gevaar bel je 112, meer info https://t.co/gQr7Htojzw — Brandweer AA (@BrandweerAA) March 3, 2018