Badr Hari wint in matig gevecht van Hesdy Gerges

Badr Hari heeft vanavond in de Ahoy in Rotterdam het kickboksgevecht van Hesdy Gerges gewonnen. De twee stonden tegenover elkaar in een wedstrijd georganiseerd door kickboksbond Glory.

Hoewel Badr Hari explosief begon aan de eerste ronde was het Gerges die uiteindelijk de rake klappen en trappen uitdeelde. In de laatste seconden wankelde Hari zelfs even na een harde trap van Gerges. Ook in de tweede ronde wist Gerges de 'Golden Boy' tegen de touwen te drijven met een aantal harde combinaties. Maar tegen het einde van de ronde kwam Hari ook een paar keer goed door.

Lees ook: Hesdy Gerges niet bang voor Badr Hari: 'Hij is niet half zo goed als vroeger'

Jury-besluit

Aan het begin van de derde ronde wankelde Hari opnieuw naar een harde rechter van Gerges. De ronde veranderde daarna in een slijtageslag, waarbij beide vechters duidelijk vermoeid waren en er nauwelijks nog rake klappen werden uitgedeeld. Uiteindelijk moest de vijfkoppige jury een winnaar aanwijzen. Ze kozen unaniem voor Badr Hari.

De twee vochten in 2010 ook al eens tegen elkaar. Toen werd Badr Hari gediskwalificeerd nadat hij Gerges vol in zijn gezicht trapte, terwijl de kickbokser al op de grond lag.

Na afloop zei Hari graag een re-match te willen tegen Rico Verhoeven. 'Ik heb geen boodschap aan hem. Mijn gevecht was de boodschap.'