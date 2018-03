Automobiliste glijdt van de weg en vliegt over de kop

Een bestuurster van een Ford Ka is gisteravond laat uit de bocht gevlogen toen zij de A10 Noord wilde opdraaien. Haar auto kwam uiteindelijk in de berm op het dak terecht.

Het ongeluk gebeurde kort na half twaalf op de toerit vanaf de Nieuwe Leeuwarderweg. Het lijkt er op dat de bestuurster door de gladheid de controle over haar auto is verloren en daarna de vangrail hard heeft geraakt.

Haar auto is vervolgens via de vangrail op zijn kop terecht gekomen. De vrouw kon zelf heelhuids haar auto uitkomen en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. Ze hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis, haar auto is wel total loss door het ongeval.