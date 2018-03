Vogelbuurt opgeschrikt door harde knal: autobrand nummer 8

Bewoners van de Wielestraat in Noord schrokken vannacht rond een uur of vier wakker van een harde knal. Een geparkeerde auto is vermoedelijk in brand gestoken en verloren gegaan.

Daarmee is alweer de achtste auto in Noord dit jaar verloren gegaan door brand. De brandweer kon weinig anders doen dan het vuur blussen, van de auto bleef niet veel over.

Een tweede auto raakte licht beschadigd door de vlammen. De oorzaak kon niet meteen worden vastgesteld maar er wordt uitgegaan van brandstichting.