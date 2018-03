IJspret voorbij: temperatuur komende week in dubbele cijfers

Het is uit met de ijspret, discussies over gevoelstemperaturen kunnen gestopt worden. De dooi zet in de loop van de ochtend door en vanmiddag zal de temperatuur uitkomen op 6 tot 8 graden.

Het miezert vandaag en ook voor vanavond worden er regenbuien verwacht. Omdat het kwik vannacht mogelijk nog rond het vriespunt blijft schommelen, is er kans op plaatselijke gladheid.

Lees ook: Opnieuw schaatsers te water: 'Het ijs is totaal onbetrouwbaar'

Maar na dagen van strenge vorst zal het de komende week niet meer vriezen. Sterker nog, voor volgende week zaterdag wordt er 10 graden voorspeld.